A concessão do direito de exploração, gestão e manutenção do Aeroporto Internacional António Agostinho Neto (AIAAN) foi adjudicada ao consórcio liderado pela Corporación América Airports (CAAP), que integra a Mota-Engil Engenharia e a Construção África, AS, anunciou o Ministério dos Transportes (MINTRANS).

Esta concessão tem um prazo inicial de 25 anos, podendo ser renovada por mais 15 anos, diz o MINTRANS, que informa que o consórcio obteve 93.25 pontos em 100, alcançando a melhor classificação global e demonstrando capacidade técnica, solidez financeira e experiência comprovada na gestão integrada de infra-estruturas aeroportuárias.

"A Corporación América Airports (CAAP), com sede no Luxemburgo, reconhecida internacionalmente pela sua estabilidade económica e rigor regulatório, posiciona-se como líder global na gestão de aeroportos privados. Com um portefólio de 52 aeroportos em seis países - Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Arménia e Itália - a CAAP combina experiência técnica de excelência com capacidade operacional comprovada na modernização e expansão de infra-estruturas aeroportuárias, garantindo eficiência, segurança e uma experiência superior para os passageiros", avança o comunicado.

De acordo ainda com o MINTRANS, "a sólida base financeira da CAAP, reforçada pela cotação na Bolsa de Nova Iorque e pelo cumprimento das normas internacionais IFRS, assegura estabilidade, confiança e capacidade de investimento estratégico em projectos de grande escala".