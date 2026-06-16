O boletim mensal da contratação pública indica que dos 961 procedimentos realizados com a indicação do valor estimado, 669 correspondem a contratação simplificada e representam 12,76% do valor total estimado.

Em Maio foram registados 1.020 procedimentos de contratação pública (PCP), mais 19,72% do que no mês anterior, mas desse total, apenas 72 correspondem a concursos públicos.

Os governos provinciais foram responsáveis por 667 procedimentos, enquanto os ministérios realizaram 329, de acordo com o boletim mensal produzido pelo Serviço Nacional de Contratação Pública.

O preço mais baixo prevaleceu em 55,6% dos procedimentos, mas em 22,8% destes processos o critério de adjudicação não foi indicado.

A aquisição de serviços representou 47% dos procedimentos, enquanto a de bens móveis correspondeu a 46%. Já as empreitadas de obras públicas corresponderam a apenas 6,2% dos processos, mas concentraram a maior parcela dos recursos financeiros mobilizados.