Os ajustes directos somam e seguem, revela o boletim mensal da contratação pública, que reporta que o Estado movimentou, em Dezembro, um valor global de 1,15 biliões de kwanzas, com a contratação simplificada a assumir-se como a favorita das entidades públicas contratantes (EPC), somando 218 procedimentos e 528,2 mil milhões de kwanzas.

Segundo o boletim mensal da contratação pública, em Novembro, esta modalidade tinha registado 206 contratações, com um volume financeiro de 838 mil milhões de kwanzas.

De acordo com o documento consultado pelo Novo Jornal, os procedimentos electrónicos tiveram um peso significativo na actividade do mês, sendo responsáveis por 68 processos, correspondentes a 192 lotes, que geraram 513,5 milhões de kwanzas.

Em Dezembro, realizaram-se 13 concursos públicos, totalizando 36,1 mil milhões de kwanzas, em contraste com os 25 concursos realizados em Novembro, que renderam 11,0 mil milhões de kwanzas. Quanto aos concursos limitados por prévia qualificação, foram concretizados dois procedimentos, resultando em 17,5 mil milhões de kwanzas, face aos quatro realizados no mês anterior, que geraram 48,6 mil milhões de kwanzas.

O boletim indica ainda a realização de 58 procedimentos dinâmicos electrónicos, responsáveis por 513,5 mil milhões de kwanzas.

O concurso limitado por convite registou 29 contratações, gerando 3,3 mil milhões de kwanzas, face aos 54 contratos do mês anterior, que renderam 2,3 mil milhões de kwanzas. Já a contratação emergencial registou dois procedimentos, que resultaram em 59,1 mil milhões de kwanzas.

No que respeita à natureza das despesas, diz o boletim do Serviço Nacional de Contratação Pública, as empreitadas de obras públicas totalizaram 19 procedimentos, com 565,7 mil milhões de kwanzas. A aquisição de bens registou 517,5 mil milhões de kwanzas e a aquisição de serviços 74,5 mil milhões de kwanzas.

Em termos percentuais, a aquisição de bens representou 56,2% do total, a aquisição de serviços 37,6%, as empreitadas de obras 5,9% e as concessões 0,3%.

Relativamente às entidades contratantes, os Governos Provinciais lideraram com 206 contratações, seguidos pelos Ministérios, com 141 procedimentos. Os demais órgãos registaram 205 aquisições.