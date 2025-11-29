AGL Lobito Terminal, associada a negócios paralelos na concessão do Terminal Polivalente da Empresa Portuária, recebeu caderno reivindicativo com ameaças de greve e denúncias de péssimas condições de trabalho. Apresentada como detentora da Africa Global Logistic, a ALT está prestes a receber os maiores navios do mundo, segundo informação oficial, mas tem sob tutela trabalhadores sem conta-salário.

Dois meses de consultas, com passagens pela Administração Geral Tributária e Imprensa Nacional, não trouxeram informações sobre a identidade da AGL Lobito Terminal (ALT), empresa associada à falta de transparência nas concessões e violação de direitos de trabalhadores no Porto do Lobito, província de Benguela.

Baixos salários, subsídios de produtividade longe dos esperados e condições desumanas nos turnos sustentam as ameaças de greve na ALT, criada no quadro da concessão, em 2023, da gestão dos Terminais de Carga Geral e de Contentores.

O concessionário é a Africa Global Logistics (AGL), pertencente ao Grupo Mediterranean Shipping Company, mas é a ALT que carrega o ónus de um ambiente de tensão numa das referências do Corredor do Lobito.

