O País arrecadou, no primeiro trimestre deste ano, 7,16 mil milhões de dólares com a venda de petróleo, anunciou o Governo.

O secretário de Estado para o Petróleo e Gás, José Barroso, destacou que o preço médio do Brent no período no primeiro trimestre de 2026 foi de 81,131 dólares por barril, o que representou um aumento de cerca de 27,3% se comparado com o trimestre anterior e de 7,13% relativamente ao período homólogo de 2025.

Nos primeiros três meses do ano foram exportados cerca de 86,18 milhões de barris de petróleo bruto, avaliados em cerca de 7,16 mil milhões de dólares, correspondente ao preço médio de 83,05 USD por barril.

Já o volume exportado significou uma diminuição de 9,14% face ao quarto trimestre de 2025 e de 0,90% em relação ao período homólogo de 2025.

O secretário de Estado destacou que em termos de valor bruto das exportações foi registado um aumento de 20,65% comparativamente ao trimestre anterior e de 10,18% relativamente ao período homólogo de 2025, resultante da alta dos preços no mercado internacional.

A China manteve-se como o principal destino das exportações angolanas, absorvendo 55,63% do total, seguindo-se a Índia com 16,31%, a Indonésia com 5,75% e a França com 4,17%.

Relativamente ao gás natural, as exportações concretizadas no primeiro trimestre totalizaram cerca de 1,45 milhões de toneladas métricas, com destaque para o gás natural liquefeito (LNG), que representou 85,51% do total.

Estes resultados, comparativamente ao trimestre anterior, demonstraram um aumento de 30,67% e uma diminuição de 15,22% do volume de gás natural exportado.

Com as exportações deste produto, segundo o secretário de Estado, Angola arrecadou o valor bruto de aproximadamente 920,58 milhões de dólares, o que representa uma subida de 11,29% face ao trimestre anterior e de 21,18% comparativamente ao período homólogo do ano passado.

O crescimento de arrecadação resultou fundamentalmente da subida dos preços do gás no mercado internacional, notou o governante.