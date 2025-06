De acordo com um comunicado do Ministério dos Transportes de Angola, o memorando de cooperação estratégica foi assinado durante o Salão Internacional de Aeronáutica e Espaço de Paris "Paris Air Show".

No documento estabelece-se um quadro de colaboração entre a Boeing e a TAAG Linhas Aéreas de Angola, definindo áreas estratégicas, como iniciativas para aumentar a eficiência operacional através da transformação digital, reforçar as capacidades técnicas e de manutenção, otimizar e expandir as redes de rotas e mercados e apoiar a modernização e o crescimento da frota nacional.

"Esta cooperação está também alinhada com o compromisso do ministério em fomentar a capacitação e a inovação no setor do transporte aéreo em Angola, garantindo, ao mesmo tempo, parcerias internacionais sólidas, que beneficiem os objetivos de desenvolvimento a longo prazo do país", salienta-se.

Segundo o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo de Abreu, a TAAG "tem sido uma pedra angular no panorama da aviação africana, desde a sua fundação em 1938".

"Ao navegarmos pelas complexidades de um mercado global em rápida transformação, é essencial que a companhia não apenas mantenha a sua vantagem competitiva, como também abrace a inovação e a modernização", disse Ricardo de Abreu, citado no comunicado.

Para o ministro, a parceria com a Boeing representa um passo importante no compromisso de Angola com o reforço das capacidades operacionais, melhoria da capacidade técnica e de manutenção, bem como a expansão do seu alcance.

"Ao investirmos em tecnologias e práticas modernas, pretendemos posicionar a TAAG Linhas Aéreas de Angola como uma companhia aérea de referência em África, capaz de responder às exigências dos viajantes atuais e, simultaneamente, contribuir para a diversificação e crescimento económicos de Angola", salientou o ministro.

O governante angolano afirmou ainda que, em conjunto com o investimento significativo no novo aeroporto internacional - Aeroporto Dr. António Agostinho Neto -, o Governo angolano está a lançar as bases para um futuro "próspero e sustentável" do setor da aviação nacional.

Para o vice-presidente sénior de Vendas e Marketing de Aviação Comercial da Boeing, Brad McMullen, a parceria reafirma o compromisso da Boeing em apoiar o crescimento do setor nacional e a contínua expansão das capacidades da TAAG Linhas Aéreas de Angola.

"Estamos ansiosos por dar continuidade a mais de 75 anos de apoio à aviação comercial em África", frisou Brad McMullen.

Atualmente, cerca de 70% da frota comercial africana é composta por aeronaves Boeing, operadas por mais de 60 companhias aéreas. De acordo com as previsões do Boeing Commercial Market Outlook, África necessitará de mais de mil novos aviões nas próximas duas décadas para responder à crescente procura.