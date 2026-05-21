O Ministério das Finanças (MINFIN) anunciou uma nova emissão de Eurobonds, no valor de 1,5 mil milhões de dólares.. Esta é a segunda emissão de títulos de dívida em moeda estrangeira realizada este ano. A primeira, em Março, foi de 2,5 mil milhões USD.

É o regresso de Angola aos mercados internacionais com uma emissão de 1,5 mil milhões de dólares em Eurobonds, numa operação realizada esta quarta-feira, que, segundo o MINFIN, registou "um nível de procura significativa no livro de ordens, avaliada em cerca de 4,01 mil milhões de USD".

O Ministério das Finanças explica que a iniciativa, estruturada como uma operação integrada de gestão de passivos, combinou a recompra de dois Eurobonds em circulação com a emissão de novos instrumentos de dívida, com maturidades em 2031 e 2037 e taxas de 8.250% e 9.5%, respectivamente, permitindo uma actuação directa sobre a estrutura do stock da dívida pública.

A mobilização destes recursos, diz o ministério liderado por Vera Daves, reforça a capacidade de intervenção do Estado "em duas frentes essenciais": melhorar o perfil da dívida, reduzindo riscos de refinanciamento e equilibrando o calendário de maturidades e, também assegurar suporte à execução orçamental, "garantindo a continuidade das prioridades definidas no Orçamento Geral do Estado", conforme previsto no Plano Anual de Endividamento 2026.

Para atender às necessidades de financiamento do Orçamento Geral do Estado deste ano (OGE2026), o Ministério das Finanças estima, no Plano Anual de Endividamento, a necessidade de captação de 15,04 biliões de kwanzas, ou seja, 15,96 mil milhões de dólares.

Este valor, que representa 46% do total do OGE2026, vai ser captado, segundo o Ministério das Finanças (MINFIN), recorrendo ao mercado interno (7,11 biliões kz) e ao mercado externo (7,93 biliões kz).

O Plano Anual de Endividamento (PAE) 2026 é o documento que materializa a estratégia de financiamento do Executivo, no âmbito do processo de execução do Orçamento Geral do Estado, tendo em conta as fontes de financiamento internas e externas.

No documento a que o Novo Jornal teve acesso, o Ministério das Finanças avança que o serviço da dívida governamental deverá ascender aos 15,24 biliões de kwanzas (16,17 mil milhões USD), dos quais cerca de 58% corresponderão ao serviço da dívida externa (8,76 biliões KZ) e 42% ao serviço da dívida interna (6,47 biliões kz).

O MINFIN demonstra, no PAE, que o stock da dívida governamental de 2026 atingirá aproximadamente os 60, 99 biliões de kwanzas (64,7 mil milhões de dólares), representando um Rácio da Dívida/PIB de 45%.

O Plano Anual de Endividamento de 2026 prevê um endividamento líquido positivo de aproximadamente 4,11 biliões (4,36 mil milhões USD), que resulta do aumento do stock da dívida interna na ordem dos 2,39 biliões kz e no stock da dívida externa um aumento na ordem dos 1, 72 biliões kz.

O serviço da dívida governamental previsto para 2026 está estimado em 15,24 biliões de kwanzas, correspondendo a cerca de 84% das receitas fiscais totais projectadas no OGE (18,2 biliões kz).

Este montante, segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, representa aproximadamente 46% do total do Orçamento Geral do Estado, após consideradas todas as fontes de financiamento. A composição do serviço da dívida indica que cerca de 57% correspondem à dívida externa e 43% à dívida interna.