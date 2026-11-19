Angola inaugura esta sexta-feira, 20, a primeira refinaria de ouro do país, no Pólo Industrial de Viana, em Luanda, passando a transformar localmente o ouro que antes era exportado em bruto, soube o Novo Jornal.

Construída e financiada pelo Grupo ENDIAMA, a infra-estrutura está projectada para processar até 25 quilogramas de ouro por dia.

O empreendimento integra uma unidade de refinação, um laboratório e a primeira contrastaria pública do país, estrutura vocacionada para verificar a pureza do ouro, da prata e da platina, bem como emitir as respectivas marcas oficiais de garantia.

A entrada em funcionamento da Refinaria de Ouro de Angola enquadra-se na estratégia de diversificação da economia e de fortalecimento da cadeia de valor dos recursos minerais, permitindo que etapas fundamentais do tratamento, da refinação e da certificação do ouro passem a ser realizadas em território nacional.

Recentemente, o director nacional dos Recursos Minerais, Paulo Tanganha, afirmou que o segmento mineiro tem cumprido as metas estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Nacional (2023-2027) e, em alguns casos, ultrapassado os objectivos definidos, como aconteceu com a produção de 15 milhões de quilates de diamantes em 2025, superando o Botswana, maior produtor africano.

Segundo o responsável, apesar de o preço do diamante estar baixo no mercado internacional, o país continua a produzir em grande escala, com foco na criação de estratégias internas para garantir a sustentabilidade do sector mineiro.

Dados do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET) indicam que, entre 2019 e 2025, foram ensaiados 346,63 quilogramas de ouro, equivalentes a mais de 10.781 onças finas, com uma pureza média de 93,2%.

Angola conta actualmente com 49 projectos de prospecção aurífera em curso e quatro projectos em fase de produção, com investimentos superiores a 120 milhões de dólares.