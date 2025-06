As sessões de visualização vão decorrer na sede da empresa, em Luanda, com o processo de licitação a ser feito unicamente de forma electrónica, no dia 27 de Junho, às 10:00.

O leilão é direccionado a clientes registados na base de dados da Sodiam, com "expertise" na comercialização de pedras especiais, com lotes que incluem 11 pedras da mina de Luele, três da produção do Lulo, duas da mina de Chitotolo e uma da produção do Kaixepa.

Este é o décimo quarto leilão de diamantes brutos organizado pela Sodiam, desde 2019, tendo o último sido realizado em Março de 2025.

Em 2024, a Sodiam exportou cerca de 10,2 milhões de quilates em bruto, por um valor total de cerca de 1,48 mil milhões de dólares, o que corresponde a um preço médio de 145 dólares por quilate, posicionando Angola como o terceiro maior produtor mundial de diamantes em bruto em termos de valor.

A Sodiam foi fundada em 1999 e as produções comercializadas através desta sociedade estatal são originárias de 27 produções, kimberlíticas e aluvionares, e cobrem todo o espectro de qualidades em termos de tamanhos, modelos, pureza e cores.