O Casino Internacional de Luanda (CIL), situado no Hotel Intercontinental, é o palco do maior torneio sem fronteiras de sempre em Angola atraindo participantes de vários países africanos e ainda de Portugal e Brasil.

Com 200 milhões de kwanzas em prémios garantidos (cerca de 200 mil dólares), esta iniciativa do CIL surge com a intenção de colocar a capital angolana no circuito global desta modalidade que é já um trunfo na atracção turística em dezenas de cidades em todo o mundo como Las Vegas, nos EUA, Barcelona, em Espanha, ou mesmo em Marraquexe, Marrocos...

Este 1º torneio internacional de póquer (poker) de Angola, que deve contar com perto de 150 participantes, começa esta sexta-feira, 01 e termina no Domingo, 03 e será jogado na sua modalidade mais popular e universar Texas hold 'em.

Situado no Hotel Intercontinental de Luanda, o CIL, o maior casino de Angola e um dos maiores da África Austral, que abriu portas há cerca de ano e meio, vai, segundo comunicado de imprensa da organização, "receber na capital angolana a elite do poker mundial" e colocar Luanda no calendário mundial desta modalidade que ano apõs ano atrai mais aficionados em todo o planeta.

Este torneio internacional de poker (póquer) enquadra-se na estratégia do CIL em colocar Angola no calendário dos grandes eventos do poker mundial, uma modalidade com milhões de praticantes em todo o mundo.

Embora sendo um jogo comummente jogado em casinos, ou clubes de poker, há muito que não se integra nos jogos de sorte e azar, sendo mesmo considerado em alguns países como um desporto mental e de estratégia, equiparado ao xadrez, havendo hoje em dia milhares de profissionais desta modalidade, e milhões de amadores que vibram com este jogo, e campeonatos mundiais desde 1970.

Nalgumas cidades, como, desde logo Las Vegas, nos EUA, o coração do poker mundial, Barcelona, Espanha, ou Monte Carlo, Mónaco, são já marcos importantes na estratégia de atracção de turistas, sendo que em África também assim começa a ser em Joanesburgo, na África do Sul, Windhoek, Namíbia, ou Marraquexe, Marrocos, com nalguns casos dezenas de milhares de jogadores a terem estes destinos nas suas agendas anuais.

Embora ainda a dar os primeiros passos na procura de marcar uma posição no calendário mundial do poker, o Casino Internacional de Luanda avança agora com um evento arrojado, com 200 milhões Kz garantidos em prémios, mas que pode superar este valor dependendo do número de participantes finais que viajarem para Luanda no início de Maio para este fim.

Segundo o comunicado da organização deste "evento de alto nível" no CIL, este torneio internacional enquadra-se na Royal Poker Series (RPS), Edição GOLD, que já vai na 6ª edição de torneios regulares, sendo que este passo marca a sua aposta na internacionalização.

"Entre os dias 01 e 03 terá lugar este evento que promete elevar a fasquia do poker competitivo, apresentando uma estrutura de classe mundial e um prémio garantido impressionante, esperando-se participantes da Africa do Sul, Brasil, Portugal ,Maurícias e Congo, e que será o primeiro torneio internacional feito em Angola e também o maior de sempre", aponta o documento de imprensa do CIL.

O coração do evento será o Superclassic, que arranca no dia 01 de maio às 14:00, com um Buy-in (valor da inscrição) de 1.000.000 KZ , os participantes competirão por um prémio total de 200.000.000 KZ garantidos.

O torneio prossegue no dia 2 de maio às 01:00 , com níveis de 60 minutos, culminando na Mesa Final no dia 03 de maio.

Para além deste torneio principal (main event), haverá ainda duas competições paralelas denominados Highroller e Rebuy, normalmente acontecimentos especialmente concorridos pelos jogadores profissionais ou com maior apetite ao risco.

Highroller: Com início no dia 02 de maio às 19:00 , este torneio apresenta um Buy-in de 1.500.000 KZ e o Dia 2 do Highroller realizar-se-á a 03 de maio às 15:00.

Torneio Rebuy: Uma excelente oportunidade no dia 03 de maio às 14:00 , com um Buy-in acessível de 100.000 KZ. Este formato permite rebuys (recompras) durante 10 níveis, com opções de Double Rebuy. para maximizar as chances de vitória.

Sobre a Royal Poker Series (RPS), o CIL escreve no comunicado de imprensa que se está a consolidar como uma referência no panorama do poker, oferecendo eventos que combinam profissionalismo, grandes premiações e uma experiência inigualável para jogadores nacionais e internacionais".

Um dos objectivos do CIL foi, como está a acontecer, ter um departamento dedicado à formação de jogadores que possam "disputar grandes torneios em patamar mundial", e com este tipo de eventos, "inserir Angola nos calendários dos circuitos de poker continental e mundial".