O valor do crédito a ser concedido, confirmou o Novo Jornal junto de fonte do BAI, dependerá do limite da capacidade de endividamento do cliente, sendo o montante mínimo do crédito 51 mil kz, e o máximo de até 30 milhões kz.

Este produto financeiro é solicitado através do aplicativo "BAI Directo", sem necessidade do cliente se deslocar ao banco.

Os juros que o banco vai cobrar serão de até 30 por cento do valor do crédito e as condições de acesso são que o cliente seja funcionário publico ou do privado, comcontrato de trabalho por tempo determinado ou indeterminado, mas com a conta domiciliada no banco há seis meses.

Este novo crédito pessoal online foi lançado no dia 21 deste mês.

O BAI assegura que tão logo o cliente solicitar o crédito, o banco vai informar o valor a ser descontado no salário, mas realça que o prazo do reembolso é de até 60 meses.

Conforme o banco, este produto não se enquadra para o crédito automóvel ou habitação e todos os clientes que têm incumprimentos nos últimos 12 meses na Central de Crédito Interbancário, não terão acesso.