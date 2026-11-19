O Banco Angolano do Investimento (BAI) e o Standard Bank dominaram a gala da 11ª edição dos Prémios Sirius realizada na noite desta quarta-feira, 18, em Luanda.

Com efeito, o BAI venceu na categoria de Programa Tecnológico, enquanto ao seu Presidente da Comissão Executiva, Luís Lelis, coube o título de gestor do ano. O Standard Bank saiu vitorioso na categoria de Desenvolvimento de Capital Humano e do Programa do Sector Financeiro.

O prémio Programa Inovação foi atribuído a start-up de mobilidade urbana ANDA Angola, Empresa do Ano ao Grupo Naval e Programa de Responsabilidade Social, o Grupo Omatapalo.

Foram ainda, neste prémio promovido pela Deloitte Angola, atribuídas menções honrosas às empresas Azule Energy, Banco de Fomento Angola (BFA), Grupo Casais, Sociedade Mineira de Catoca, ENDIAMA, Pumangol, Refriango, Standard Bank e a Sonangol.

À 11ª edição dos Prémios Sirius concorreram igualmente empresas como a BODIVA, Emis, Huatong Angola, On Tour, Nova Cimangola e a Nossa Seguros, participaram também os gestores da Opaia, Viva Seguros, Grupo Naval, ENDIAMA, respectivamente, Agostinho Kapaia, Damien Veerpatren, Eduardo Barbosa e José Ganga Júnior.

Na ocasião, a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, na qualidade de presidente do júri, destacou a excelência e a inovação dos Prémios Sirius, sublinhando ser uma realização de mérito e capacidade dos angolanos.

"Os prémios Sirius representam hoje muito mais do que uma distinção empresarial. Representam uma afirmação de consciência, do talento nacional, da capacidade das nossas empresas e no extraordinário potencial de transformação do nosso país", salientou Ana Dias Lourenço.

Por seu lado, o presidente da Deloitte Angola, José Barata disse que as três décadas de actividade da sua empresa em Angola representam um compromisso com o país, com os angolanos, de confiança e de participação na economia.