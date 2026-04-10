O Chefe de Estado deu o aval a um empréstimo de 250 milhões de dólares norte-americanos para reforçar a resiliência do sistema de saúde, depois de, no mês passado, ter autorizado um financiamento de 334 milhões USD para reforçar o sistema de transporte de energia nas províncias da Huíla e do Cunene.

Ambos os empréstimos são junto do Banco Internacional de Desenvolvimento e Reconstrução (BIRD), membro do Grupo Banco Mundial (BM).

Ao valor deste financiamento junta-se uma subvenção do Fundo Planeta Habitável, no valor de três milhões de dólares, para a cobertura financeira do projecto de preparação, respostas e resiliência à emergências de saúde em Angola.

No documento, o Presidente delega na ministra das Finanças a competência, com a faculdade de subdelegar, para a negociação e assinatura do acordo de financiamento e de toda a documentação relacionada com ele relacionada.

No Diário da República de 8 de Abril consta igualmente a autorização para a celebração de um acordo de financiamento junto das instituições financeiras Standard Bank of South Africa Limited, Isle of Man Branch e Standard Bank of South Africa Limited, no valor global de 81,2 milhões USD, para a materialização do projecto de reabilitação da Estrada Nacional EN 280/EN 180, no troço Mavinga/Rivungo, na província do Cuando, numa extensão de 212 km.