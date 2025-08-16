Contornada aquela que seria a primeira manifestação contra a sua gestão, avança para instalação de iluminação pública em 30 quilómetros de via, sem informações sobre a empreitada. Nada que represente novidade em Benguela, Manuel Nunes prometeu "corrigir o que está mal", evocando disciplina orçamental.

Dois meses depois de ter assegurado que Benguela não mais teria projectos públicos sem placa descritiva, o governador provincial, Manuel José Nunes Júnior, assiste, hoje, ao desenrolar de uma obra, a iluminação pública na via Benguela/Lobito, desprovida de informações relativas ao orçamento, duração, dono, fiscal e outros elementos impostos por lei e regras da transparência e boa governação, verificou o Novo Jornal.

Nunes Júnior, que deixou a garantia num encontro com jornalistas e actores da sociedade civil, quando defendeu respeito pelas normas da contratação pública, prometeu, inclusive, cobrir o vazio em obras que encontrou, mas a verdade é que acaba de lançar uma empreitada com as mesmas insuficiências.

Na altura, abordado pelo NJ a propósito de uma realidade em voga na governação de Luís Nunes, ex-governador, garantiu "coisas de modo estruturado, organizado e disciplinado", tendo insistido na disciplina orçamental que deve nortear todos os servidores públicos.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/