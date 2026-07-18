No contrato em que admite apoios "imperiosos e inadiáveis" para famílias que continuam em "condições precárias", Presidente da República aprova a reparação de 460 casas, contra as 1311 solicitadas por uma comunidade afectada pelas cheias. João Lourenço assegura despesa de quase USD 69 milhões, em resposta a uma "elevada vulnerabilidade social", sem contar com indemnizações ou restituição de bens a mais de 3 mil famílias.

O Governo Provincial de Benguela (GPB) continua sem revelar o número de famílias ainda no novo campismo, mas reitera avanços no processo de reintegração dos sinistrados das cheias do passado dia 12 de Abril, quando a comunidade da Calomanga prevalece firme em relação a uma acção judicial para exigir a reconstrução de casas e a distribuição de bens imobiliários.

Esta posição foi reforçada há uma semana,pouco antes da autorização do novo procedimento de contratação emergencial, agora para mais 932 habitações sociais, abaixo das 1.392 anunciadas pelo ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos.

Nesta despesa de 63, 9 mil milhões de kwanzas, o Presidente da República, João Lourenço, inclui a reabilitação de 460 casas, inferiores àquelas solicitadas pela comunidade de um dos bairros mais afectados pelo transbordo das águas do rio Cavaco.

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