Quase três meses após o início das empreitadas, aquisição de serviços de coordenação, acima de mil e 100 milhões de kwanzas, continua em banho-maria. Dúvidas em relação à entidade que deveria estar a garantir metodologia de trabalho uniforme, mesmo com valor orçamentado, emergem em fase crítica para construtoras locais.

As acções emergenciais em resposta ao transbordo do rio Cavaco, em Benguela, decorrem sem os serviços de coordenação das obras, para os quais o Presidente da República, João Lourenço, aprovou um orçamento de 1.116.970.338,27 kwanzas, indicam levantamentos feitos pelo Novo Jornal.

O Despacho Presidencial n.º 185/26 refere que o Chefe de Estado deu "luz verde" a 8 de Maio, mas a aquisição dos serviços prevalece uma incógnita, quando os trabalhos em causa, segundo a versão oficial, seguem a um ritmo considerável.

No terreno, empreiteiro e fiscal, a Omatapalo e a Dar-Angola, reparam e ampliam os diques de protecção do rio longe dos olhares da entidade que deveria estar a garantir uma metodologia uniforme, ainda que a despesa tenha sido orçamentada.

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