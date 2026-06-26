As acções emergenciais em resposta ao transbordo do rio Cavaco, em Benguela, decorrem sem os serviços de coordenação das obras, para os quais o Presidente da República, João Lourenço, aprovou um orçamento de 1.116.970.338,27 kwanzas, indicam levantamentos feitos pelo Novo Jornal.
O Despacho Presidencial n.º 185/26 refere que o Chefe de Estado deu "luz verde" a 8 de Maio, mas a aquisição dos serviços prevalece uma incógnita, quando os trabalhos em causa, segundo a versão oficial, seguem a um ritmo considerável.
No terreno, empreiteiro e fiscal, a Omatapalo e a Dar-Angola, reparam e ampliam os diques de protecção do rio longe dos olhares da entidade que deveria estar a garantir uma metodologia uniforme, ainda que a despesa tenha sido orçamentada.
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