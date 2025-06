BNA: Comité de Estabilidade Financeira destaca melhoria da qualidade dos activos do sector bancário

O Comité de Estabilidade Financeira (CEF), que esteve reunido esta semana para avaliar os principais factores de risco sistémico com impacto na estabilidade do sistema financeiro nacional durante o primeiro trimestre de 2025, destacou a tendência de crescimento consistente da carteira de crédito à economia, a melhoria da qualidade dos activos, observando-se o reforço dos mecanismos de mitigação do risco de crédito e diminuição do rácio de incumprimento, e o aumento do resultado líquido do sector bancário.