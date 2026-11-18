O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA) deliberou reduzir a Taxa BNA de 14,75% para 14%. A Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez baixou de 15,75% para 15%, enquanto a Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez recuou de 13,75% para 13%.

As resoluções foram anunciadas após a reunião de dois dias do comité, realizada na cidade de Saurimo, província da Lunda Sul, e, segundo o banco central, reflectem o "fundamentam-se na trajectória de desaceleração da inflação e nas perspectivas macroeconómicas favoráveis de curto e médio prazo".

Os dados avaliados pelo CPM indicam que a inflação homóloga se posicionou nos 8,16% em Outubro de 2026, abaixo dos 8,43% registados em Setembro. A desaceleração foi transversal à maioria do território nacional, com 16 províncias a registarem taxas de um dígito. O Cuanza Norte apresentou a inflação mais baixa do País (5,97%), seguido pelo Cuanza Sul (6,35%), Lunda Norte (6,38%) e Huambo (6,40%).

Apenas o Cubango (12,47%) e Cabinda (10,31%) mantiveram níveis de preços acima dos dois dígitos. Por classes de despesa do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), apenas a Educação permanece com uma variação homóloga de dois dígitos, fixando-se nos 15,82%.

No plano monetário e financeiro, o stock de crédito à economia em moeda nacional cresceu 4,60% em Outubro (o equivalente a 349,14 mil milhões de kwanzas), acumulando uma expansão homóloga de 12,64%. No mesmo mês, a Base Monetária em kwanzas contraiu 5,63%, enquanto o agregado M2 aumentou 1,30%.

No sector externo, a balança comercial angolana registou um excedente acumulado de 18,04 mil milhões de dólares até Outubro, mais 5,33 mil milhões face ao período homólogo de 2025. O desempenho foi estimulado pelas exportações, que atingiram 33,76 mil milhões de dólares, superando os 15,72 mil milhões USD em importações - um valor pressionado pela compra de combustíveis ao exterior, que cresceu 97,50%.

As Reservas Internacionais fixaram-se em 15,15 mil milhões de dólares no final de Outubro, assegurando uma cobertura de 6,10 meses de importações de bens e serviços, segundo o banco central.

O Comité de Política Monetária volta a reunir-se nos dias 14 e 15 de Janeiro de 2027, em Luanda.