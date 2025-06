Em Maio de 2025, o crédito bruto ao sector não financeiro cifrou-se em 7,8 biliões de kwanzas, tendo registado um aumento de cerca de 1,1 bilião de Kwanzas, o que corresponde a mais 16,9 % face ao período homólogo, informa o Banco Nacional de Angola (BNA), que revela que 87,6% representa o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) e 12,4 % o endividamento do sector público (administração pública e empresas públicas), sem contar com a dívida titulada.

O stock de crédito à economia em moeda nacional atingiu 6,2 biliões de kwanzas em Maio, registando um aumento de 1,4 biliões kz (29,0%) face ao período homólogo e 209,3 mil milhões de Kwanzas (3,5%) face ao mês de Dezembro de 2024, expõe o BNA, acrescentando que o endividamento do sector público não financeiro, exceptuando os títulos, totalizou 966,9 mil milhões de kwanzas, dos quais 65,8% referentes à administração pública e 34,2% às empresas públicas. Comparativamente ao período homólogo foi registado um crescimento de 262,4 mil milhões de kwanzas, segundo o banco central.

Por sua vez, o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) registou um aumento de 860,2 mil milhões de kwanzas (14,4%), ao passar de 6,0 biliões em Maio de 2024 para 6,8 biliões em Maio de 2025, sendo que o endividamento das empresas privadas não financeiras foi correspondente a 5,3 biliões, com um aumento de 782,5 mil milhões de Kwanzas (17,2%) e o endividamento dos particulares correspondeu a 1,5 biliões de Kwanzas, com um aumento de 77,6 mil milhões de kwanzas (5,5%).

Em Maio de 2025, o crédito bruto direccionado ao sector real da economia totalizou 1,6 biliões de kwanzas, um aumento de 300,6 mil milhões (23,1%) em relação ao período correspondente do ano anterior, impulsionado principalmente pelo incremento de recursos disponibilizados ao subsector de "Indústria Extractiva", que registou um aumento no valor de 189,0 mil milhões de Kwanzas (53,8%), diz o BNA.

Entretanto, o crédito total concedido ao abrigo do Aviso 10/2024 do BNA para o fomento do sector real atingiu 1,3 biliões de kwanzas, representando 83,3% do total de crédito concedido a este sector e 17,3% da carteira de crédito bruto do sistema bancário. Em comparação com o período homólogo, segundo o banco central, verificou-se um aumento de 242,2 mil milhões de kwanzas (22,09%), impulsionado principalmente pelo financiamento de projectos no subsector da indústria extractiva, que registou um acréscimo de 128,8 mil milhões de Kwanzas (69,2%).

O subsector das Indústrias Transformadoras, com um valor total de 708,5 mil milhões de Kwanzas, corresponde a 44,2% do stock de crédito, sendo que, deste montante, 694,5 mil milhões de kwanzas (98,02%) foram concedidos ao abrigo do Aviso 10/24;

O subsector das Indústrias Extractivas, com um montante de 540,0 mil milhões de kwanzas, equivalente a 33,7% do stock de crédito, dos quais 315,0 mil milhões de kwanzas (58,3%) foram atribuídos no âmbito dos avisos sobre a concessão de crédito ao sector real; e o subsector da Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca, com um total de 353,9 mil milhões de Kwanzas, representa 22,1% do stock de crédito, dos quais 333,8 mil milhões de Kwanzas (94,3%) foram concedidos ao abrigo dos avisos do BNA referentes ao fomento do crédito ao sector real.