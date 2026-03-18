O stock de crédito à economia, em moeda nacional, atingiu 7,2 biliões de kwanzas em Janeiro, registando um aumento de 1,1 bilião de Kwanzas (18,9%) face ao período homólogo de 2025, sinaliza o Banco Nacional de Angola numa nota de informação estatística sobre o crédito.

Segundo o banco central, em Janeiro de 2026, o crédito bruto ao sector não financeiro cifrou-se em 8,8 biliões de Kwanzas, tendo registado um aumento de cerca de 1,4 biliões de Kwanzas (19,3 %), face ao período homólogo. Deste valor, 85,4% representava o endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) e 14,6% o endividamento do sector público (administração pública e empresas públicas).

O endividamento do sector público não financeiro totalizou, de acordo com a nota do BNA, 1,3 biliões de kwanzas, dos quais 65,8% referentes à administração pública e 34,2% às empresas públicas. Comparativamente ao período homólogo, foi registada uma expansão de 461,1 mil milhões de Kwanzas.

O endividamento do sector privado (empresas privadas e particulares) registou um acréscimo de 972,3 mil milhões de kwanzas (14,7%), passando de 6,6 biliões de kz em Janeiro de 2025 para 7,6 biliões de kz em Janeiro de 2026, com o endividamento das empresas privadas não financeiras a corresponder a 5,9 biliões, ou seja, um aumento de 667,8 mil milhões kz (12,8%) e o endividamento dos particulares correspondeu a 1,7 biliões kz, com um aumento de 304,5 mil milhões kz.

Diz o BNA que em Janeiro de 2026, o crédito bruto direccionado ao sector real da economia totalizou 1,9 biliões de kwanzas, o que corresponde a um aumento de 362,0 mil milhões de Kwanzas (23,5%) em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente pelo incremento de recursos disponibilizados ao subsector da indústria extractiva, que registou um incremento no valor de 296,2 mil milhões de kwanzas (59,2%).

No mesmo período, o crédito total concedido ao abrigo do aviso 10/2024 do BNA para o fomento do sector real atingiu 1,4 biliões de kwanzas, representando 73,3% do total de crédito concedido a este sector e 15,7% da carteira de crédito bruto do sistema bancário. Em comparação com o período homólogo foi verificado um aumento de 366,9 mil milhões de Kwanzas (35,8%), com destaque para o financiamento de projectos no subsector da indústria transformadora, que registou um acréscimo de 177,3 mil milhões de Kwanzas (30,6%).

Em termos de subsectores de actividade económica, o crédito total concedido ao sector real, em Janeiro, foi distribuído pelos subsectoreess das indústrias transformadoras, das indústrias extractivas, e da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca.