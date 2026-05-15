O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA) reduziu as taxas de juro e reviu em baixa a meta de inflação para 2026, de 13,5% para 11,5%.

A decisão do banco central foi tomada durante a reunião, em Luanda, do Comité de Política Monetária, que serviu para avaliar a evolução recente da economia nacional e internacional, bem como as perspectivas macroeconómicas e os riscos para a estabilidade de preços.

O BNA decidiu-se pela redução da taxa BNA de 17,5% para 17,0%; a diminuição da taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez de 18,5% para 18,0%; e o abatimento da taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez de 16,5% para 16,0%.

A decisão da redução das taxas de política fundamenta-se, segundo o regulador, nos ganhos observados na trajectória da inflação, bem como na perspectiva da sua evolução no curto prazo.

O BNA ressalta que o stock de crédito à economia, em moeda nacional, atingiu 7,30 biliões de kwanzas em Abril de 2026, representando uma expansão de 1,24%, ou seja, 89,75 mil milhões de kwanzas em termos absolutos, face à contracção de 0,31% observada em Março. Em termos homólogos, refere o banco central, registou-se uma expansão de 15,12%.

No sector externo, o saldo acumulado da conta de bens, até ao mês de Abril, foi de 6,97 mil milhões de dólares, face aos 5,53 mil milhões de dólares do mesmo período de 2025, representando um aumento de 1,44 mil milhões de dólares, resultante do aumento do valor das exportações em 1,64 mil milhões de dólares, face ao aumento das importações em 192,04 milhões dólares, destaca igualmente o regulador, acrescentando que o desempenho das exportações resultou da melhoria dos termos de troca, decorrente da subida do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais nos meses de Março e Abril.

"O incremento do valor das exportações de petróleo bruto em 1,81 mil milhões de dólares atenuou o impacto da contracção das exportações de diamantes e gás nas exportações totais", expõe, referindo que o aumento das importações foi influenciado, essencialmente, pelo acréscimo do valor das importações de combustíveis em 39,51%.

O stock das Reservas Internacionais fixou-se em 15,82 mil milhões de dólares em Abril, o que representa um grau de cobertura de 7,52 meses de importação de bens e serviços.

A próxima reunião do CPM terá lugar na cidade de Malanje, nos dias 13 e 14 de Julho.​