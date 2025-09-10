O stock de reservas internacionais fixou-se em 15,6 mil milhões de dólares norte-americanos no final do segundo trimestre de 2025, garantindo uma cobertura de 8,8 meses de importação de bens e serviços, avança o Banco Nacional de Angola (BNA).

Na nota de informação sobre estatísticas externas do segundo trimestre de 2025, o banco central refere que o saldo da conta corrente foi superavitário, situando-se em 294,4 milhões de dólares, equivalente a 0,8% do PIB, o que representa uma contracção de 45,4% face ao trimestre anterior, um comportamento que, de acordo com o regulador angolano, derivou, fundamentalmente, da contração da conta de bens em 8,6%, do agravamento das transferências correntes e da conta dos rendimentos primários em 90,7% e 0,5%, respectivamente, não obstante o desagravamento do saldo deficitário da conta de serviços em 9,6%.

A conta capital e financeira registou um superávite de 238,9 milhões de dólares face ao défice de 955,0 milhões USD registado no trimestre anterior, justificado pelo desempenho dos fluxos líquidos do investimento directo, informa o BNA, acrescentando que a posição líquida do investimento internacional registou um agravamento do seu défice na ordem de 638,9 milhões USD, como resultado, principalmente, do aumento dos passivos com não residentes.