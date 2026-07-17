A TAAG Linhas Aéreas de Angola estreia esta sexta-feira, 17, o Boeing 787-10 Dreamliner na rota Luanda-Lisboa-Luanda, naquela que será a primeira operação comercial deste modelo de aeronave nas ligações da companhia para a Europa.

A entrada em serviço do Boeing 787-10 na principal rota intercontinental da transportadora acontece, segundo a companhia aérea nacional, depois de concluído o processo de certificação da aeronave pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA).

A TAAG informa que, numa fase inicial, o Boeing 787-10 vai assegurar duas frequências semanais entre Luanda e Lisboa, com partidas do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto às sextas-feiras e sábados, em vôo nocturno, e partidas do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, aos sábados e domingos, em vôo matinal.

"Lisboa constitui o principal destino intercontinental da TAAG, apresentando, de forma consistente, um dos mais elevados níveis de ocupação da rede internacional da companhia. A ligação entre Angola e Portugal continua a ser impulsionada pelas relações económicas, institucionais, culturais e familiares entre os dois países, servindo passageiros em viagem de negócios, turismo e visita a familiares e amigos", lê-se no comunicado da transportadora.

Esta aeronave tem capacidade para 367 passageiros, distribuídos por 24 lugares em classe executiva e 343 em classe económica, com lugares equipados com um sistema individual de entretenimento de última geração.

A classe executiva oferece novos assentos totalmente reclináveis, concebidos para proporcionar elevados níveis de conforto, privacidade e descanso.

A introdução do Boeing 787-10 na rota de Lisboa integra o programa de renovação da frota da TAAG e acompanha a estratégia de reforço da conectividade internacional de Angola, segundo a companhia aérea.