O Centro de Convenções da Chicala, que ainda não foi inaugurado, vai adquirir 14 viaturas, três das quais acimas dos 140 mil dólares, e também um par de motorizadas, num contrato avaliado em 671,9 milhões de kwanzas (quase 730 mil dólares norte-americanos).

O Novo Jornal verificou que no portal da contratação pública, o director-geral do Centro de Convenções da Chicala, Bartolomeu Nunes, dá autorização, num documento com o carimbo oficial da secretaria geral dos órgãos auxiliares do Presidente da República, autoriza a realização do procedimento dinâmico electrónico 001/CP/CCC/OAPR/2026 para a aquisição de 14 carros e um par de motorizadas, no valor de 671,9 milhões de kwanzas, verba garantida pelo OGE de 2026.

O novo centro de convenções, com capacidade para acolher 3.000 pessoas, está orçado em 316,8 milhões USD e o término das obras estava previsto para o passado mês de Abril.

A infra-estrutura, na Nova Marginal de Luanda, começou a ser construído há quase três anos numa área de 80 mil metros quadrados, integra um edifício de vários pisos, concebido para acolher eventos nacionais e internacionais de grande dimensão, entre os quais cimeiras diplomáticas, conferências, congressos, encontros empresariais e outros eventos de relevância política, social e económica.

Entre os principais espaços projectados destacam-se uma sala magna de conferências, com capacidade aproximada para 375 pessoas, um anfiteatro polivalente para cerca de 300 participantes, podendo acolher um número superior de utilizadores consoante a configuração, bem como salas multifuncionais, áreas de apoio, espaços de restauração e de convívio.

O complexo inclui ainda um parque de estacionamento com capacidade para cerca de 700 viaturas e novas vias de acesso, entre as quais uma ligação directa à marginal costeira, destinada a facilitar a circulação de participantes e visitantes.

O empreendimento insere-se no projecto LUNDU, um plano mais amplo de requalificação urbana da zona da Chicala, que prevê a criação de um pólo de turismo, lazer e negócios, integrando espaços culturais, museus, restaurantes, serviços, terminais marítimos e áreas de desenvolvimento económico e social.