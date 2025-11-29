Saco de cimento de 50 quilogramas salta de 5.800 para 10 mil Kz no início do terceiro trimestre. A CIMANGOLA não revela o preço real, mas admite estar a funcionar em pleno. Paragem das fábricas do Bom Jesus, do Kwanza-Sul, crise cambial, dificuldades na aquisição de peças e escassez de combustível (HFO) contribuem para o aumento do preço.

Depois de um forte investimento no sector, com a construção de raiz das fábricas do Bom Jesus (CIF), do Kwanza-Sul (FCKS) e a segunda linha da Nova CIMANGOLA, o País passou a ter uma capacidade instalada de produção de cimento estimada em 8,6 milhões de toneladas por ano, com um excedente que permitia a exportação.

O reatamento de grandes obras do Estado, a pressão pelas divisas para a aquisição de peças de reposição, a paralisação das fábricas do Bom Jesus e a do Kwanza-Sul, bem como a redução da oferta de clínquer no mercado e do combustível (HFO), estão entre as causas da alta de preços do cimento.

Construtoras e particulares reclamam da escassez do produto e da subida dos preços na ordem dos 10 mil kwanzas para o cimento de referência 42.5 contra os 9.500 para o 32.5 e 8.500 para o 22.5, que antes custavam 5.800 a 6.000 kwanzas no mercado paralelo.

