O comércio digital em Angola tem crescido de forma consistente, impulsionado pela expansão do acesso à internet, pela utilização crescente de telemóveis e pela maior oferta de serviços financeiros digitais.

Domingos Simões, economista e especialista em Marketing Digital, disse que as plataformas on-line, as redes sociais e as aplicações móveis estão a transformar as empresas, consumidores interagem, tornando as transacções mais rápidas, acessíveis e inclusivas.

"Apesar dos avanços, o sector ainda enfrenta desafios estruturais, como limitações na infra-estrutura logística, níveis de literacia digital ainda em desenvolvimento e questões relacionadas com a confiança nas plataformas online", sustentou.

A empresária e influente digital Suraya António defende que as iniciativas públicas e privadas reforçam a segurança digital, a educação financeira e a inclusão tecnológica.

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