Semanário Novo Jornal

Como o plástico «inflamou» a indústria do sal no maior pólo do País

Quis o destino que a controvérsia do momento num segmento industrial com milhares de hectares à espera de investidores, entre a região da Macaca e a foz do rio Coporolo, viesse a público dois meses após a aprovação do Plano de Acção Nacional de Eliminação Progressiva dos Plásticos de Utilização Única, um documento que define a proibição do uso e comercialização de plásticos problemáticos até 2027. Asiáticos terão de provar à Comissão Técnica criada pelo governador provincial, Nunes Júnior, que "o plástico na produção de sal não representa perigo", como já fizeram questão de garantir, e contrapor a denúncia de produtores nacionais. Outras nuances, como o lado económico, no capítulo da exportação do excedente, o quadro laboral e a vertente ambiental, preenchem a abordagem sobre a realidade na província da Cidade do Sal.