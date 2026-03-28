As obras de reabilitação da Escola 5009, inscritas em cinco Orçamentos Gerais do Estado, estão paralisadas há mais de dois anos. Actualmente, a infra-estrutura tornou-se depósito de lixo.

A Escola 5009, no bairro Estalagem, em Viana, está "votada ao abandono". As obras de reabilitação da infra-estrutura iniciaram-se em 2023, mas, pouco tempo depois, ficaram paralisadas. A data para a conclusão dos trabalhos está entre os "segredos dos deuses".

A requalificação da instituição foi inscrita nos Orçamentos Gerais do Estado 2022, com dotação de 32.405.757,00 0,01 (trinta e dois milhões, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete kwanzas e um cêntimo), 2023 (com 40.507.196,00 0,01), 2024 (25.890.000,00 0,01), 2025 (36.022.129,00 0,00) e 2026 (127.259.784,00 0,01).

Ao NJ, uma das moradoras, que pede anonimato, conta que a instituição é antiga e parte das salas de aulas havia sido erguida pelos encarregados de educação, uma vez que os filhos precisavam de mais salas. Acrescenta que, quando o Governo começou a reabilitar a infra-estrutura, pairou alegria no seio dos moradores, mas tal sentimento não durou. "Partiram e prometeram alargar a escola, mas abandonaram-na e agora é lixeira", lamenta, apelando a quem de direito para que conclua os trabalhos.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/