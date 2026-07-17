Angola assiste a um restabelecimento gradual da relação de correspondentes bancários internacionais depois de a ter perdido nos últimos anos, revelou hoje em Luanda o secretário de Estado das Finanças e Tesouro, Ottoniel dos Santos.

Segundo o governante, há um interesse crescente das instituições financeiras internacionais em reforçar a sua presença junto da banca angolana.

O secretário de Estado discursava na abertura do 16º fórum banca, promovido pelo semanário Expansão.

"A confiança internacional não se decreta, constrói-se e preserva-se, com decisões consistentes, instituições credíveis e regras", destacou.

O evento, que decorre sob o lema "A internacionalização da banca no mercado de capitais e o regresso dos correspondentes: desafios e oportunidades", debate os temas "A participação da banca no mercado de capitais", "A entrada do Open banking na relação interbancária" e "O impacto da digitalização e utilização da inteligência artificial", que foram proferidas por Cristina Lourenço, presidente da Bolsa da Dívida de Angola, Carlos Santos, partner da consultora KPMG, e Carlos Luís, administrador executivo da Selenium - Digital Soluciona, SA, respectivamente.