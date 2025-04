Uma delegação chefiada pela ministra das Finanças, Vera Daves, está esta semana em Washington para participar nas reuniões de Primavera do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O ministro dos Transportes, Ricardo Viegas d"Abreu, o secretário de Estado do Planeamento, Luís Epalanga, o presidente do Fundo Soberano, Armando Manuel, além de altos responsáveis e técnicos dos dois departamentos ministeriais e do Banco Nacional de Angola integram a delegação que vai participar neste encontro.

Estão previstas sessões e reuniões dirigidas aos ministros e governadores dos bancos centrais de todo o mundo, além de audiências e encontros com executivos de bancos internacionais e responsáveis de várias instituições de Bretton Woods e da alta finança internacional para analisar a conjuntura macroeconómica internacional, bem como questões concretas da região africana, refere o Ministério das Finanças em comunicado.

Da agenda constam a reunião do Comité de Desenvolvimento, da Constituência da ANSA (Angola, Nigéria e África do Sul) junto do Banco Mundial e junto do FMI. Destaque ainda para os fóruns de governadores dos Bancos Centrais junto ao AfG1 (FMI) e de investidores soberanos promovidos por bancos da praça mundial.

A equipa técnica liderada por Vera Daves irá manter encontros com o departamento de assuntos fiscais do FMI, com o departamento de capital humano do Banco Mundial, entre outros.

Os ministros das Finanças e Transportes vão participar na mesa redonda que abordará o papel do investimento em infraestrutura e transporte no Corredor do Lobito, a convite da Atlantic Council, segundo o comunicado.

Angola é membro do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional desde 1989.