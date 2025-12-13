Washington e Bruxelas subscrevem a declaração conjunta que reafirma a modernização das infra-estruturas, sempre de olhos nos minerais críticos fundamentais para a transição energética, mas emitem sinais de luta por posições hegemónicas no terreno. Duelo é extensivo aos campos de agricultura e segurança alimentar. Governo, obrigado a guardar para bem longe os 'fantasmas de um CL apenas para o exterior', diz que vê sinais de desenvolvimento local.

Nada que nunca tivesse sido noticiado, até mesmo pelo tempo de análise do financiamento anunciado pelos norte-americanos da Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional (DFC) no Corredor do Lobito. Desta vez, como apurou o Novo Jornal, a Lobito Atlantic Railways (LAR), fornecedora de serviços ferroviários e logísticos, assinala que espera finalizar o empréstimo, na ordem de 500 milhões de dólares, num futuro próximo, dias depois de uma incursão da União Europeia ajustada à necessidade de um pólo de desenvolvimento, mais do que o veículo utilizado para movimentação de minerais.

Analistas trazem à baila o jogo das influências externas, lembrando que a China abandonou a plataforma logística por não ter conseguido juntar a concessão dos terminais do Porto do Lobito, agora nas mãos da Africa Global Logistics (AGL), aos serviços ferroviários, após a reabilitação dos 1.330 quilómetros de via entre Benguela e Luau, no Moxico.

Foi assim, aliás, que entrou em cena a DFC com o empréstimo para a LAR adquirir meios rolantes, consolidar a ferrovia e formar técnicos, mas também, já na relação com outras entidades, investir na segurança alimentar.

