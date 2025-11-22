Expansão da Rede Eléctrica Nacional para a Região Sul vai reduzir custos com o Estado e as famílias que dependiam de geradores. Estágios profissionais como da RNT deviam ser revolucionados para mais empresas envolvendo estudantes de nível médio e universitários.

Enquadrado no Programa de Expansão da Rede Eléctrica Nacional, o Presidente da República, João Lourenço, desloca-se nos próximos dias ao município do Lubango, na Província da Huíla, para inaugurar a Subestação da Rede Nacional de Transporte de Electricidade (RNT), que vai interligar a Região Sul ao Sistema Eléctrico Nacional, soube o Novo Jornal.

A informação foi prestada por uma fonte segura da empresa, à margem da cerimónia da divulgação dos estudantes vencedores do Programa de Estágios denominado "Ranking das Universidades" que teve como vencedor a ISPTEC, deixando para a segunda posição a Universidade Agostinho Neto.

De acordo com a nossa fonte, a inauguração visa, por um lado, interligar a Região Sul ao Sistema Eléctrico Nacional e, por outro lado, reduzir a emissão de CO₂ (gases com efeito estufa), bem como custos na aquisição e transportação de gasóleo para alimentar as turbinas da Central Eléctrica do Lubango.

