A Empresa Interbancária de Serviços ( EMIS), empresa angolana que opera e gere a infraestrutura tecnológica de pagamentos no país, anunciou esta sexta-feira, 19, mudanças na Rede Multicaixa, como o aumento dos limites do valor das transferências até 500 mil kwanzas por dia.

Segundo um comunicado de imprensa, entre as principais novidades está o alargamento dos limites das transferências express: cada cartão pode agora transferir até 250 mil kwanzas por operação, com um limite diário de 500 mil kwanzas e um total mensal de três milhões de kz.

Outra funcionalidade é a possibilidade de transferências directas entre cartões Multicaixa Express, dispensando a introdução do número de telemóvel ou IBAN (International Bank Account Number).

As mudanças chegam também ao sector do estacionamento, com a introdução do pagamento de parques através de cartão ou QR Code.

A fase piloto já está a ser testada no Aeroporto 4 de Fevereiro e no Shopping Fortaleza, permitindo aos utilizadores efectuar pagamentos de forma prática, sem recurso a dinheiro físico, diz a EMIS.

Segundo dados divulgados pela EMIS, a Rede Multicaixa processou este ano mais de 310 milhões de transacções, registando um recorde diário de 14,3 milhões.

O sistema conta actualmente com 2,5 milhões de utilizadores e 3,5 milhões de cartões activos.