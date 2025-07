O MINFIN anuncia o pagamento do 13º mês entre Agosto e o final de Novembro visa permitir ao Executivo honrar os compromissos e direitos dos funcionários públicos e, ao mesmo tempo, suavizar as pressões de tesouraria.

"A iniciativa prevê ainda evitar que ocorram constrangimentos do lado da procura por excesso de liquidez, durante o mês de Dezembro, que possam vir a influenciar o comportamento do índice de preços e, consequentemente, afectar, de modo gravoso, o poder de compra", lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.