Exploração ilegal de ouro na província do Bengo atingiu níveis preocupantes e continua a expandir-se, apesar das operações de repressão desencadeadas pelas autoridades.

A realidade demonstra que a repressão, por si só, tem sido insuficiente para travar o avanço do garimpo. Áreas anteriormente desactivadas voltaram a ser ocupadas poucos meses depois, enquanto novas zonas de exploração surgem em locais de difícil acesso, dificultando a intervenção das forças de segurança.

A exploração ilegal de ouro na província do Bengo está a ganhar proporções alarmantes, num fenómeno que desafia a capacidade de resposta das autoridades e evidencia fragilidades estruturais no controlo da actividade mineira em Angola. Apesar das sucessivas operações levadas a cabo pela Polícia Nacional, o garimpo continua a expandir-se, mobilizando milhares de pessoas e criando um circuito paralelo de exploração de recursos naturais.

Nos últimos meses, mais de 600 cidadãos, entre nacionais e estrangeiros, foram detidos por envolvimento directo na actividade ilegal. Estimativas apontam para mais de sete mil indivíduos actualmente envolvidos no garimpo clandestino em diferentes municípios da província, o que revela um fenómeno massivo, com raízes profundas e difícil de erradicar.

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