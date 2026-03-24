O Presidente da República autorizou um empréstimo de 334 milhões de dólares norte-americanos para reforçar o sistema de transporte de energia nas províncias da Huíla e do Cunene junto do Banco Internacional de Desenvolvimento e Reconstrução (BIRD), membro do Grupo Banco Mundial (BM).

O Chefe de Estado deu igualmente aval a uma subvenção do Fundo Planeta Habitável, no valor global de 16 milhões USD e delegou na ministra das finanças a competência, com a faculdade de subdelegar, para a negociação e assinatura do acordo de financiamento e de toda a documentação com ele relacionada.

Segundo o documento do banco Mundial a que o Novo Jornal teve acesso, o Ministério da Energia e Águas de Angola (MINEA) irá desenvolver o Sistema de Transmissão do Cunene (STC) através do projecto Interligando Huila Cunene, que consiste numa linha de transmissão aérea (OHTL) de 200 km e infra-estruturas conexas para alargar o corredor de transmissão de 132 kV existente entre a Namíbia e Angola para a província angolana do Cunene.

Os principais objectivos desta CTS são aumentar a capacidade de Angola para importar e exportar energia no âmbito do Grupo de Energia da África Austral (SAPP) e apoiar o desenvolvimento de projectos de energias renováveis liderados por produtores independentes de energia (IPPs).

Ainda segundo o documento, o projecto insere-se na estratégia mais vasta de electrificação de Angola, que visa melhorar o acesso a fontes de energia mais limpas e com menos emissões, procurando alcançar este objectivo reduzindo os custos de transmissão através de opções de rotas alargadas e minimizando o risco de interrupções no fornecimento.

É esperado que o reforço das infra-estruturas energéticas de Angola através deste projecto promova o crescimento económico, reduza a pobreza e melhore a qualidade de vida global dos cidadãos angolanos.

"A integração da infra-estrutura energética de Angola na SAPP não só aumenta a segurança e a fiabilidade energética regional, como também facilita o comércio transfronteiriço de energia, promovendo assim uma rede eléctrica mais resiliente e interligada em toda a região", lê-se no documento do Banco Mundial.