O Governo vai aumentar o preço do litro do gasóleo para 400 kwanzas esta madrugada.

Segundo um comunicado de imprensa do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP) a que o Novo jornal teve acesso, o preço do litro do gasóleo sobe para 400 kwanzas a partir das 00h00 do dia 4 de Julho de 2025.

O IRDP informa que os preços de venda ao público dos demais produtos em regime de preços fixados, nomeadamente a gasolina, o petróleo iluminante e o gás de petróleo liquefeito, mantêm-se inalterados.

Esta medida, segundo o Governo, enquadra-se no ajuste gradual até o ano de 2025 dos preços de venda ao público dos produtos derivados do petróleo.

Esta não é uma notícia que apanhe os angolanos de surpresa, pois já há muito que se fala da retirada total dos subsídios aos combustíveis, que tem sido, de resto, uma das medidas defendidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

