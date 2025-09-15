O Governo criou uma sociedade anónima de domínio público, a Icolo e Bengo - Urbe (ICB-URBE, S.A.), para gerir as áreas da reserva do Estado destinadas à construção do aparato de suporte e apoio ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN ).

O capital social desta empresa, que substituirá o Gabinete Operacional para Abertura e Certificação do Novo Aeroporto Internacional de Luanda (GONAIL), criado em 2018, foi fixado em mil milhões de Kwanzas, dividido em mil acções com o valor nominal um milhão kz.

A estrutura accionista da empresa é formada pela Sociedade Gestora de Aeroportos, S.A. (SGA, S.A.), com 45% das acções, pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), com 40%, e pela Empresa Nacional de Navegação Aérea, E.P. (ENNA, E.P.), com 15%.

Esta empresa vai ter, entre outras, a competência de gerir as zonas de apoio às infra-estruturas aeroportuárias, nomeadamente o pólo de serviço aeroportuário e o pólo logístico aeroportuário.

Compete ainda à ICB-URBE, S.A. aprovar o plano director para estas áreas; licenciar as actividades e operações que incidam sobre as zonas de apoio às infra-estruturas aeroportuárias.

A entidade gestora vai igualmente conceder direitos fundiários sobre as zonas incluídas no seu âmbito de actuação; cobrar taxas e outras receitas aos cidadãos e empresas que actuem nas zonas de apoio às infra-estruturas aeroportuárias.

É igualmente competência da empresa aprovar os projectos a serem implementados na região; arrendar os edifícios implantados na região e emitir licenças de construção de edifícios a serem construídos nas áreas de apoio às infra-estruturas aeroportuárias.