Depois de, em Janeiro, o Presidente da República ter autorizado um acordo de financiamento junto do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), no montante de 79 milhões de dólares, com vista à implementação do "Projecto Crescer", o Ministério do Planeamento criou uma secção responsável pela gestão e execução de todas as actividades necessárias à concretização deste "desígnio", visto que o desembolso do valor "está condicionado" ao estabelecimento de uma Unidade de Implementação.

O "Projecto Crescer", segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, visa, fundamentalmente, dinamizar os instrumentos de promoção da actividade económica e da empregabilidade juvenil, através da melhoria do sistema de planeamento nacional, da valorização dos activos do Estado, via parcerias público-privadas e do investimento público em infra-estruturas de apoio ao empreendedorismo.

A Unidade de Implementação (UIP) tem como atribuições garantir a implementação técnica de todas as componentes previstas no acordo, elaborar e garantir a execução dos planos anuais de trabalho, de aquisições, de desembolso e financeiro do projecto, após a aprovação pelo Banco Africano de Desenvolvimento.

A UIP é dirigida por um coordenador, que há-de ser nomeado por despacho do ministro do Planeamento, e contratado de acordo com as regras do BAD.