Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) já investiu mais de cinco mil milhões de dólares em Angola. Pietro Toigo, representante do banco no País, afirma que estes valores contribuíram para a reforma institucional de algumas políticas públicas, sobretudo nos sectores da Água, Saneamento, energético, Saúde, Ciência e Tecnologia.

Como caracteriza o sector financeiro continental com realce para o angolano?

O sector financeiro precisa de desenvolver e aprofundar-se. Ainda não atingiu alguns sectores da economia como devia ser, com serviço de qualidade e acesso ao crédito. É claro que no continente temos realidades diferentes, como é o caso de Marrocos e do Quénia, que já beneficiam de um sistema financeiro com uma taxa de inovação muito elevada a nível dos serviços digitais, de penetração e, produtos financeiros em sectores mais informais da economia, que é seguramente muito mais forte em relação ao de Angola.

O que tem faltado para Angola trilhar este caminho?

Em Angola, o sector financeiro é relativamente pouco desenvolvido, especialmente no que concerne aos serviços não bancários, de fintech, de pagamento digitais, de poupança digital a custo mais baixos que podem claramente beneficiar, digamos, o sector informal, sobretudo os pequenos comerciantes. É preciso apostar bastante na estabilidade financeira do País.

Já emergem no País alguns serviços bancários digitais?

Como já referi, existem bons exemplos que países como Angola poderia adoptar, onde o sector financeiro é relativamente mais desenvolvido, especialmente no que concerne os serviços não-bancários. Deve apostar nas fintech, por exemplo, nos serviços de pagamento digital, de poupança digital a custos mais baixos, capazes de atrair e beneficiar o sector informal, com realce para os pequenos comerciantes.

