Angola regressou na segunda-feira ao mercado internacional de capitais com uma emissão de Eurobonds no valor total de 1,75 mil milhões de dólares, anunciou o Ministério das Finanças.

A transacção foi estruturada em duas tranches, sendo uma de mil milhões USD, com maturidade de cinco anos (2030); e uma de 750 milhões USD, com maturidade de dez anos (2035), com taxas de cupão semestral de 9,25% e 9,78%, respectivamente, avança o comunicado do Ministério das Finanças (MINFIN).

"Com o livro de ordens a registar intenções de investimento no valor de USD 6 mil milhões, o resultado da operação demonstra a credibilidade e a confiança dos mercados internacionais na economia angolana" diz do MINFIN.

O Ministério das Finanças afirma que esta operação visa diversificar as fontes de financiamento, optimizar a gestão da dívida pública e contribuir para o equilíbrio orçamental, "em alinhamento com a percepção de risco do país e com a conjuntura económica global".

O Governo angolano vai fazer igualmente uma emissão de Obrigações do Tesouro em Moeda Estrangeira (OT-ME), no valor de até 300 milhões de dólares, valor destinado a financiar o Orçamento Geral do Estado de 2025.

Esta decisão integra-se na estratégia de captação de recursos para colmatar as necessidades de financiamento do Orçamento Geral do Estado de 2025, "permitindo a prossecução dos objectivos económicos e sociais indispensáveis previstos no OGE", explica o MINFIN.

A captação de financiamento interno; diversificar as fontes de financiamento do OGE; e diversificar instrumentos financeiros para a canalização das poupanças dos agentes económicos são outros motivos apresentados pelo MINFIN.

Os títulos de divida pública a emitir pagarão cupões numa base semestral, sendo a operação aberta a todos os investidores

"A presente emissão destina-se à captação de recursos em moeda estrangeira e em moeda nacional", acrescenta o comunicado que dá nota de que as operações registadas nos livros de ordens serão liquidadas em dois ciclos, no dia 17 de Outubro e no dia 31 de Outubro.