Governo vai avançar com construção e apetrechamento da lota do porto pesqueiro do Tômbua

O Governo vai avançar com a construção e o apetrechamento da lota do porto pesqueiro do Tômbua, na província do Namibe, e, para tal, o Presidente da República autorizou, por ajuste directo, a despesa, no valor total de 25 mil milhões de kwanzas, o que corresponde a cerca de 27 milhões de dólares.