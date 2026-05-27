O Governo vai gastar 450 milhões de kwanzas (487 mil dólares norte-americanos) num SUV blindado contra munições de alto calibre para uma entidade protocolar do Estado.

O Ministério das Finanças (MINFIN), através da Direcção Nacional do Património do Estado, abriu um procedimento dinâmico electrónico para a compra de uma viatura para uso pessoal de uma entidade protocolar do Estado, sem avançar qual será essa entidade.

O MINFIN estima gastar 450 milhões de kwanzas num SUV blindado contra munições de alto calibre, vidros multilaminados balísticos, reforço estrutural de portas, tejadilho, piso e compartimento do motor, sistemas "run-flat" nos pneus, de supressão de incêndio no compartimento do motor (preferencial), e de comunicação de emergência (preferencial).

O leilão não está aberto à participação de entidades estrangeiras e o valor global da aquisição da viatura será garantido pela verba inscrita no Oçamento Geral do Estado de 2026.

O SUV a adquirir deverá ter modos de condução para diferentes terrenos (areia, lama, rocha), sistema de controlo de descida e diferencial central com bloqueio ou equivalente electrónico.