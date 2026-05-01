O Presidente da República autorizou a constituição de uma sociedade veículo entre a RECREDIT e o Fundo Soberano de Angola (FSDEА) para assegurar a viabilidade económica, institucional e jurídica da conclusão do empreendimento Flat Veleiro, na orla costeira da Chicala, província de Luanda.

Segundo o documento a que o Novo Jornal teve acesso, a RECREDIT, sociedade de direito privado de domínio público, participada pelo Ministério das Finanças e pelo Instituto de Gestão de Activos Participações do Estado (IGAPE), tem sob a sua gestão o projecto imobiliário Flat Veleiro, localizado na orla costeira da Chicala, na Província de Luanda, cuja execução se encontra actualmente paralisada.

No documento assinado pelo Chefe de Estado, o empreendimento é considerado um "activo de relevância estratégica" para defender a necessidade de assegurar a sua "adequada valorização económica", constituindo um fundo de investimento imobiliário.

Esta opção é considerada "mais adequada para viabilizar a mobilização de capital privado e institucional, assegurar uma gestão profissional do projecto e garantir padrões de transparência e governação, compatíveis com a natureza pública do activo".

Em termos jurídicos, as sociedades veículos são empresas com activos e passivos próprios e criadas para um fim específico. Podem ser utilizadas como um veículo de investimento ou para criar uma nova empresa a partir de uma empresa-mãe, a fim de prosseguir a sua actividade.

No fundo, são entidades legais independentes criadas para administrar o investimento de um projecto específico com certos benefícios jurídicos, fiscais e operacionais. São normalmente utilizadas para criar estruturas financeiras específicas que ajudam a separar riscos, facilitar o investimento, gerir activos e cumprir objectivos comerciais específicos, segundo documentos consultados pelo Novo Jornal.

As utilizações mais conhecidas podem ser reunir o dinheiro dos investidores e utilizá-lo para investir num projecto; ou criar uma empresa secundária no caso de a principal ir à falência, ou vice-versa.

Refira-se que na Chicala foi erguido o Centro de Convenções de Luanda, junto à nova marginal da capital, numa zona costeira com vista privilegiada para o mar.

Com uma área total estimada em cerca de 72 mil metros quadrados, a infra-estrutura integra um edifício de vários pisos, concebido para acolher eventos nacionais e internacionais de grande dimensão, entre os quais cimeiras diplomáticas, conferências, congressos, encontros empresariais e outros eventos de relevância política, social e económica.

Entre os principais espaços projectados destacam-se uma sala magna de conferências, com capacidade aproximada para 375 pessoas, um anfiteatro polivalente para cerca de 300 participantes, podendo acolher um número superior de utilizadores consoante a configuração, bem como salas multifuncionais, áreas de apoio, espaços de restauração e de convívio.

O complexo inclui ainda um parque de estacionamento com capacidade para cerca de 700 viaturas e novas vias de acesso, entre as quais uma ligação directa à marginal costeira, destinada a facilitar a circulação de participantes e visitantes.

O empreendimento insere-se no Projecto LUNDU, um plano mais amplo de requalificação urbana da zona da Chicala, que prevê a criação de um polo de turismo, lazer e negócios, integrando espaços culturais, museus, restaurantes, serviços, terminais marítimos e áreas de desenvolvimento económico e social.