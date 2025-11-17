O Governo vai avançar com trabalhos de contenção e estabilização de oito ravinas que exigem intervenção imediata no Uíge. A despesa, que equivale a mais de 13 milhões de dólares, foi aprovada pelo Presidente da República, que autorizou a abertura de um procedimento de contratação emergencial, com recurso a verbas do Fundo Rodoviário e Obras de Emergência (FROE)

Segundo o documento a que o Novo Jornal teve acesso, foram cadastradas, este ano, 93 novas ravinas em vários municípios da província do Uíge, ao longo da EN 140, das quais oito requerem uma intervenção imediata "para evitar danos humanos, materiais e ambientais de maior escala, bem como salvaguardar as infra-estruturas estratégicas e garantir a circulação segura".

O Chefe de Estado autorizou as empreitadas de obras públicas para a contenção e estabilização das ravinas da Aldeia do Quilanda, no troço Negage/Bungo, e da Aldeia do Quilanda, no troço Negage/Bungo.

Também as ravinas junto ao comando municipal da Damba e na aldeia Kimavungo vão ser intervencionadas, assim como outras duas na sede comunal de Kibokolo, na EN 140, no município de Maquela do Zombo.

O Presidente delega no ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação a competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados, incluindo a celebração e a assinatura dos contratos.