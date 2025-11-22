Manutenção da meta de produção de um milhão de barris diários se afigura um dos objectivos a cumprir pelo sector. Para o efeito, o montante do investimento está avaliado acima dos 75 mil milhões de dólares em cinco anos, enquanto isso há metas já executadas.

O Estado prevê investir 75 mil milhões de dólares no sector petrolífero de 2026 a 2030, com predominância na actividade de exploração de novos projectos, investimentos nas instalações petrolíferas, despesas de operações dos campos existentes, administração e serviços.

Esta revelação é do presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), Paulino Jerónimo, abordado por jornalistas no decurso de um encontro anual da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços das Indústrias Petrolíferas em Angola (AECIPA) que teve lugar nesta terça-feira, 18, em Luanda.

Paulino Jerónimo admitiu que o valor acima mencionado poderá aumentar em conformidade com a previsão do que foi descoberto até agora, em termos de campos petrolíferos, consubstanciados na atribuição de cerca de 60 novas concessões às diferentes operadoras.

