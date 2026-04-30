A província da Huíla está sem combustível e gás de cozinha há vários dias, o que tem provocado longas filas de viatura e motorizadas em quase todos os postos de abastecimentos de combustível e nas superfícies comerciais de gás de cozinha, soube o Novo Jornal.

Como consequência da falta de combustível nas bombas e nos mercados informais, automobilistas estão obrigados a parquear as suas viaturas à espera de uma solução.

Na cidade do Lubango há vários condutores a madrugarem nas longas filas que são quase intermináveis.

Associada à escassez de combustível, há também a escassez de gás de cozinha há duas semanas, o que está a dificultar a vida das famílias na Huíla.

Os cidadãos não sabem quando é que a situação ficará resolvida, visto que não sabem o que se passa com os combustíveis e o gás.

Na procura de gás, muitas pessoas estão a percorrer vários municípios na expectava de encontrar um local de venda, o que não tem acontecido.

Entretanto, a Sonangol distribuição e comercialização informa que nos últimos dias foram registados constrangimentos na cadeia de distribuição de combustível para a região sul do país, mas com maior incidência na província da Huíla.

Segundo a Sonangol, no âmbito do plano de medidas imediatas adoptadas para a reposição da normalidade, a região sul está a ser abastecida a partir do terminal oceânico do Namibe.

Conforme a Sonangol, para o regresso mais rápido à normalidade, a província da Huila terá um abastecimento reforçado nos próximos dias.