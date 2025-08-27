O Mercado do km 30, localizado agora novo município do Sequele, na recém-criada província de Icolo e Bengo, o maior do país, vai ter, nos próximos oitos meses, uma estrada de betão a ligar a Avenida Fidel Castro, soube o Novo Jornal.

O Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação procedeu esta semana no Icolo e Bengo ao acto de consignação das obras e assegura que a estrada do Marcado do 30 irá ligar ao Centro de Logística e Distribuição (CLOD).

Serão, segundo o ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, asfaltados 12,9 quilómetros da via e a empreitada estará a cargo da empresa AFAVIAS.

Em virtude do excesso de veículos pesados que entram para o Mercado do 30, garantiu o ministro, a estrada será feita em betão para garantir maior longevidade da infraestrutura.

Segundo o ministro, a estrada tornará a circulação rodoviária mais acessível do mercado/ Centro de Logística e Distribuição e a Avenida Fidel Castro, que liga o Benfica, em Luanda, a Cacuaco.

"Esta via terá um impacto positivo na vida dos agentes económicos, dos comerciantes e eventualmente na redução dos preços dos produtos" naquele que é o maior e mais concorrido mercado em toda Angola, disse o ministro.

Ainda no Ico e Bengo, o ministro anunciou o próximo mês, a consignação de uma obra para a construção da estrada que parte da vila da Muxima, passando pelas comunas de Caxarandanda e Mumbondo, no município da Quiçama, para a província do Kwanza-Sul, no município do Porto Amboim.

Carlos Alberto dos Santos garantiu também que a via que liga o novo aeroporto à centralidade do Zango 5, está quase terminada.

Já o governador provincial do Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, assegurou que as obras foram determinadas pelo Presidente da República, João Lourenço, para diminuir a desordem e a pressão sobre as vias principais.