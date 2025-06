O director-geral do Instituto Nacional de Estatística (INE), Joel Futi, afirmou esta terça-feira que os vários departamentos ministeriais estão em incumprimento no que respeita à produção e divulgação de dados estatísticos sectoriais.

O Banco Nacional de Angola (BNA) e o Instituto Nacional de Estatística são as únicas instituições do Estado no país que produzem regularmente os dados estatísticos oficiais, explica o responsável.

"Nós tivemos muitos incumprimentos. Há muita produção estatística ou publicações que deveriam ser feitas pelos órgãos todos de estatísticas oficiais, mas tal não foi cumprido", denunciou esta terça-feira, 03, Joel Futi, durante a primeira sessão plenária ordinária do Conselho Nacional de Estática.

O director-geral do INE destaca o cumprimento do Banco Nacional de Angola, que, no âmbito da sua estratégia passada, "teve um grau de cumprimento satisfatório, muito acima daquilo que é esperado, e o próprio Instituto Nacional de Estatística", e explica que o órgão que dirige quer "inundar" o mercado angolano com informações estatísticas.

O director-geral do INE revelou também que o Ministério da Indústria e Comércio passou a fazer parte do Sistema Nacional de Estatísticas, visando a nova estratégia de produção de dados.

"Com a participação do Ministério da Indústria e Comércio nesta primeira sessão plenária ordinária do Conselho Nacional de Estatística, este passou a ser um órgão delegado do INE, razão pela qual, doravante, as estatísticas produzidas por este ministério, sobretudo no domínio da indústria transformadora, passam a ser consideradas estatísticas oficiais", referiu.