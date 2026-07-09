A inflação em Angola fixou-se em Junho em 10,11%, face aos 19,73% do período homólogo, mantendo uma trajectória de desaceleração pelo 23º mês consecutivo, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) apresentou uma desaceleração de 0,76 ponto percentual em relação ao mês anterior e de 9,62 pontos percentuais face ao mesmo período do ano anterior.

A classe "transportes" foi a que registou o maior aumento de preços, com uma variação homóloga de 15,40%, seguida da "educação", com 13,40%, da "habitação, água, electricidade e combustíveis", com 11,14%, e da "alimentação e bebidas não alcoólicas", com 10,73%.

Apesar de não ser a classe com maior subida, a "alimentação e bebidas não alcoólicas" foi a que mais contribuiu para o nível geral de preços, com 6,53 pontos percentuais, o equivalente a 64,58% da inflação registada no mês.

Seguiram-se, os "transportes", com 0,73 ponto percentual, os "bens e serviços diversos", com 0,54 ponto percentual, e a "saúde", com 0,46 ponto percentual, tendo as restantes classes registado contribuições inferiores.

Ao nível provincial, Cabinda registou a maior variação de preços, com 15,22%, seguida de Malanje, com 12,93%, e do Moxico, com 11,66%.

No sentido inverso, as províncias com menor variação foram Huambo, com 7,53%, Lunda Norte, com 7,65%, e Cunene, com 7,75%.